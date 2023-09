Flamengo faz no Rio renda de R$ 26 milhões: veja quem domina top 10 das maiores receitas no País

O primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo teve renda bruta de R$ 26.343.300,00, tornando-se a partida de maior arrecadação na história do futebol brasileiro. Cerca de 60 mil pessoas acompanharam a vitória do tricolor paulista, por 1 a 0, neste domingo, no Maracanã. O anúncio do montante arrecadado foi vaiado pelos flamenguistas nas arquibancadas, que durante a semana reclamaram dos preços dos ingressos. A entrada mais barata custava R$ 400, e a mais cara, R$ 4.300.

Quatro das dez maiores arrecadações do futebol brasileiro aconteceram no Maracanã, todas tendo o Flamengo como mandante. Além do primeiro lugar, o rubro-negro aparece em terceiro, quarto e sétimo no ranking, com as finais da Copa do Brasil contra Corinthians (R$ 14.176.146,00, em 2022) e Athletico-PR (R$ 9.733.785,00, em 2013), e a semifinal da Libertadores diante do Grêmio (R$ 8.150.645,00, em 2019), respectivamente. A derrota para o São Paulo é o único revés do time carioca na lista em sua casa.

Torcedores do Flamengo no Maracanã durante a final da Copa do Brasil com o São Paulo. Tricolor paulista venceu por 1 a 0. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

O estádio que mais vezes aparece no ranking é o Mineirão. O recorde anterior pertencia ao jogo Atlético-MG 2 x 0 Olímpia, pela partida de volta da final da Copa Libertadores, em 2013. Na ocasião, o estádio registrou receita bruta de R$ 14,2 milhões para um público pagante de 56.557 torcedores. A equipe mineira superou o rival paraguaio nos pênaltis e levou o título continental. Ronaldinho Gaúcho estava no time de Minas.

O Atlético-MG também detém a quinta e a sexta colocações do Top 10 das maiores bilheterias, com a vitória sobre o Bragantino no Brasileirão de 2021 (R$ 8.818.854,25), quando a equipe foi campeã brasileira, e ainda o jogo de ida da final da Copa do Brasil daquele ano ( R$ 8.325.723,05), quando o título também ficou com o clube de Belo Horizonte, que agora tem estádio próprio.

As outras duas partidas, na oitava e nona posições, pertencem ao Cruzeiro, com a vitória nos pênaltis sobre o Flamengo na Copa do Brasil de 2017 (R$ 7.881.058,00) e a derrota para o Atlético-MG na decisão do torneio em 2014 (R$ 7.855.510,00). O único time paulista no ranking é o São Paulo. Em 2016, a equipe tricolor colocou 60 mil pessoas no Morumbi para o duelo com o Atlético Nacional (COL), pela Libertadores, e teve renda de R$ 7 milhões. A partida acabou 2 a 0 para os visitantes.

Vale lembrar que Maracanã, Mineirão e Morumbi são estádios que têm mais dos que os 45 mil lugares das novas arenas. Os preços praticados pelo Flamengo no fim de semana, diante do São Paulo, também foram os mais caros, assim como nunca antes uma renda de jogo havia superado a casa dos R$ 20 milhões.

Confira as 10 maiores rendas do futebol brasileiro