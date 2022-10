Flamengo e Corinthians definem no Maracanã o novo tetracampeão da Copa do Brasil

A quarta-feira terá uma noite de superlativos. Quando o dia acabar, o País terá um novo tetracampeão da Copa do Brasil, e ele estará entre uma de suas duas maiores torcidas. Flamengo e Corinthians decidem a competição a partir das 21h45 no Maracanã, o maior estádio do País, que teve todos os seus ingressos vendidos. Com isso, a expectativa é que se estabeleça um novo recorde de renda. Por fim, mais do que levar a taça, o campeão também levará consigo a maior premiação da história do torneio, R$ 60 milhões.

O empate sem gols no jogo de ida torna a partida imprevisível, ainda que as estatísticas da atual edição da Copa do Brasil estejam ao lado do Flamengo. O time rubro-negro tem a seu favor o fato de atuar em casa, onde jogou quatro vezes nesta competição, com três vitórias e um empate. O Corinthians, por sua vez, não venceu nenhuma partida longe de seus domínios.

Leia também Vidal é confirmado no Flamengo para final da Copa do Brasil com o Corinthians

Mas, como estatística não ganha jogo, a tendência é de uma final parelha, a começar pelas escalações. Flamengo e Corinthians terão um desfalque cada um, e ambos no meio campo. A equipe carioca não terá João Gomes, suspenso. O time paulista, por sua vez, deverá ficar sem Xavier, que sentiu o tendão e ficou de fora do treino aberto realizado na segunda-feira.

No jogo de ida, polêmicas de arbitragem rondaram o duelo entre Corinthians e Flamengo Foto: Alex Silva/ Estadão

A ausência de João Gomes não chega a ser uma grande preocupação no Flamengo, que conta com um elenco muito forte - o chileno Arturo Vidal será seu substituto. Pairam, contudo, algumas dúvidas quanto à situação do maestro do time, o meia uruguaio Arrascaeta, que vem tratando de uma pubalgia. O técnico Dorival Junior, contudo, minimizou a questão. “Ele vai estar muito bem, ainda melhor que no jogo anterior. O trabalho é grande e acredito que ele vai estar na melhor condição para nos ajudar.”

No Corinthians, a primeira grande preocupação é conter o ímpeto do ataque rubro-negro, que conta com Pedro em grande fase. O time deverá jogar com cautela e buscar a vitória com parcimônia. A aposta da comissão técnica está nas jogadas de bola parada, foco do treino realizado na manhã dessa terça-feira.

O time paulista também treinou cobranças de pênalti. São elas que irão decidir a competição caso a partida termine empatada. O regulamento não prevê prorrogação em caso de nova igualdade no placar.

ALTO RISCO

Todos os 54 mil ingressos para a partida foram vendidos, incluindo os 3,8 mil destinados à torcida do Corinthians. A carga total está bem abaixo da capacidade atual do Maracanã, que é de 70 mil torcedores, devido a restrições impostas pela Polícia Militar por questões de segurança. Há ainda um número considerável de gratuidades.

A final da Copa do Brasil foi classificada como de “alto risco” pelas autoridades, e por causa disso o acesso ao estádio terá uma série de restrições. Ruas do entorno terão bloqueios a partir das 17h30, e após esse período só poderão se aproximar do estádios torcedores que apresentarem o ingresso.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORINTHIANS

FLAMENGO - Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Vidal, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel. Técnico: Dorival Junior.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

ARBITRAGEM - Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO).

HORÁRIO - 21h45.

LOCAL - Maracanã, no Rio (RJ).

TV - Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.