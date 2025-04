Os dois principais clubes brasileiros nos últimos anos viram suas dívidas crescerem em 2024. Cada um com suas particularidades, Flamengo e Palmeiras divulgaram os balanços financeiros do ano passado e mostram que, apesar de estarem próximos em competitividade, vivem situações fiscais diferentes.

PUBLICIDADE Ponto em comum é o crescimento da dívida de ambos. O Flamengo terminou 2024 com passivo de R$ 327 milhões, aumento de 554% em relação aos os R$ 50 milhões no encerramento do exercício de 2023. A gestão flamenguista atribuiu isso à menor posição de caixa no fim do ano e ao alto investimento na compra de atletas e aumento da folha salarial de jogadores. Foram gastos R$ 415 milhões com reforços, o maior valor desde 2019. O custo operacional também atingiu o auge na série histórica, com R$ 935 milhões. O clube faz referência, ainda, à compra do terreno do Gasômetro, em leilão de desapropriação, onde será construído o estádio flamenguista. A despesa foi de R$ 170 milhões.

O passivo do Palmeiras cresceu menos, mas a dívida é maior. O débito do exercício de 2023, fechado em R$ 1,12 bilhão, cresceu 32,14% e chegou a R$ 1,48 bilhão em 2024. A gestão palmeirense detalha a dívida entre “histórica” e “operacional”.

Publicidade

A histórica é a soma de valores que deixaram de ser pagos e foram negociados por meio de parcelamentos. Essa parte do débito corresponde a R$ 125 milhões. Já a dívida operacional fechou 2024 em R$ 727 milhões.

Estão contabilizados os valores na compra de reforços para 2025, como Paulinho e Facundo Torres. O Palmeiras desembolsou R$ 162 milhões pelo atacante que era do Atlético-MG. Já com o uruguaio, o custo foi de R$ 89,9 milhões.

Principais forças no futebol brasileiro nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras fecharam 2024 em diferentes situações fiscais. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O balanço financeiro também detalha a quitação da dívida com Leila Pereira. Depois de terminar 2023 devendo R$ 24,9 milhões à Crefisa, empresa da presidente alviverde e que emprestou dinheiro ao clube, a diretoria zerou o valor em dezembro do ano passado.

Palmeiras tem superávit e arrecada mais com estádio do que o deficitário Flamengo

Ainda que a dívida do Palmeiras seja maior que a do Flamengo, o clube alviverde encerrou o exercício de 2024 com superávit, diferente dos flamenguistas. O saldo positivo dos palmeirenses foi de R$ 17,8 milhões.

Publicidade

A venda de atletas foi importante neste cenário. O clube destacou as vendas de Luis Guilherme (West Ham), Kevin Santos (Shakhtar Donetsk) e Artur (Zenit). As três negociações, junto do gatilho pago pelo Chelsea por minutagem de Estêvão, somaram aos cofres do Palmeiras R$ 205,28 milhões – 15,79% da receita bruta de R$ 1,3 bilhão.

O déficit do Flamengo em 2024 foi de R$ 1 milhão. Foi o primeiro ano negativo nas contas flamenguistas desde 2020, marcado pela pandemia. Um fator determinante foi a menor quantidade de venda de atletas em 2024 em relação aos anos anteriores.

Palmeiras arrecadou R$ 126,79 milhões com jogos e programa de sócio-torcedor, além de R$ 153 milhões pagos pela Real Arenas. Foto: Alex Silva/Estadão

O que contribuiu para a receita bruta total de R$ 1,33 bilhão foram as receitas comerciais e premiações por títulos. A gestão flamenguista entende que isso compensou a queda na arrecadação com jogos, em que o desempenho de bilheteria e programa de sócio-torcedor ficou aquém do esperado.

O faturamento do Flamengo com estádio (descrito como “matchday” no balanço) foi de R$ 224 milhões. Já os palmeirenses discriminam a arrecadação desta natureza em diferentes pontos. Foram R$ 52,6 milhões arrecadados com jogos, além de R$ 74,19 milhões no programa de sócio-torcedor.

Publicidade

Entra, ainda, na a arrecadação referente ao Allianz Parque, o valores pagos pela Real Arenas, braço da WTorre, ao clube. No ano passado, Palmeiras e a empresa fecharam um acordo para repasses, o que rende R$ 153 milhões aos cofres palmeirenses no ano de 2024.

Somando esse valor com os faturamentos de jogos e sócios, o Palmeiras teve R$ 279,79 milhões de arrecadação envolvendo o seu estádio.