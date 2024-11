Flamengo e Prefeitura do Rio assinam acordo que vai gerar recursos para construção do estádio

O Flamengo deu grande passo nesta segunda-feira para a realização do sonho de ter seu estádio próprio. Pela manhã, no salão nobre da sede social da Gávea, dirigentes e autoridades se reuniram para a assinatura do compromisso para viabilizar a construção da nova casa, na área do Porto Maravilha. O acordo de intenções prevê a elaboração de um Projeto de Lei que estabeleça uma operação em consórcio utilizando transferência do direito de construir, a fim de que o clube obtenha recursos para as obras.

O evento contou com a presença do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice geral Rodrigo Dunshee, o vice de Patrimônio, Marcos Bodin, e o CEO Reinaldo Belotti, além do prefeito Eduardo Paes, do Secretário de Coordenação Governamental do Rio, Jorge Arraes, do Secretário Municipal de Esportes, Guilherme Schleder, e do Deputado Federal Pedro Paulo.

Flamengo apresentou projeto para construção de estádio próprio. Foto: Divulgação/Flamengo

“É um dinheiro carimbado que o prefeito vai nos dar para ajudar a construir nosso estádio. A prefeitura não só ajudou ao desapropriar o terreno, renegociar o potencial construtivo daquele terreno para outras áreas, como ainda está nos ajudando para direcionar o potencial construtivo da Gávea. Fazendo contas rápidas, essa ajuda de retirada do potencial construtivo de lá e nos dar o daqui é um impacto de cerca de R$ 1 bilhão para nós”. agradeceu o presidente Landim, que agradeceu aos envolvidos nas tratativas.

“Todos estão plenamente comprometidos e todos nós rubro-negros devemos ficar muito gratos por todo o gesto da prefeitura conosco. Óbvio que isso é muito bom para o Flamengo, muito bom para o Rio de Janeiro, mas nem sempre as pessoas públicas têm esse nível de comprometimento, foco e determinação”, afirmou.

Flamengo apresentou projeto para construção de estádio próprio. Foto: Divulgação/Flamengo

PUBLICIDADE O dirigente revelou, ainda, que já negocia os naming righs da arena, prevista para ser inaugurada em 2029. “O que estamos negociando é muito mais que naming rights, é a participação na realização de um sonho de um quarto da população brasileira, a Nação Rubro-Negra”, disse. Dunshee também expressou sua gratidão.

Publicidade

Pouco depois, Bodin apresentou o projeto do novo estádio aos presentes. “Mostramos aqui o compromisso do Flamengo em estar integrado na região, ter uma arquitetura contemporânea no local. Estamos preocupados em fazer o certo, avaliando o entorno, pensando já nas nossas licenças, nos meios que a torcida vai usar para chegar lá, preocupação com tecnologia e sustentabilidade...”, disse o dirigente. Os sócios já haviam conhecido o projeto na sexta-feira.

Eduardo Paes também celebrou a parceria com o Flamengo e o compromisso firmado. “A gente precisa contextualizar esse momento e essa importante conquista para a cidade. Óbvio que o Flamengo tem uma identidade enorme com o Maracanã, mas o Maracanã tem uma dimensão pública que impede que ele seja de apenas um clube”, iniciou.

Flamengo apresentou projeto para construção de estádio próprio. Foto: Divulgação/Flamengo

“Independentemente dos ganhos econômicos, de toda a estruturação, tem um valor simbólico muito grande para um ativo imaterial da cidade. Esse é o clube que conquista e mobiliza a absoluta maioria dos cariocas, por mais que me doa, como vascaíno, dizer. Hoje, com este ato, nos comprometemos a dar plena capacidade ao Flamengo para exercer um direito que o Flamengo já possui. A Gávea tem um potencial construtivo, mas o poder público não permite que o Flamengo construa na área que lhe pertence. Então esse direito de construir é levado para outro local”, salientou.