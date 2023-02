O Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira, o sonho do bicampeonato foi frustrado com a derrota por 3 a 2 para o Al-Hilal, em Tanger, no Marrocos. Nas redes sociais, os torcedores rivais não perdoaram.

A equipe brasileira jogou mal e foi dominada. Teve Gerson expulso e cometeu dois pênaltis no primeiro tempo, ambos convertidos com precisão pelo meio-campista Salem Al-Dawsari, que viu o companheiro Vietto selar o triunfo na etapa final. Pedro foi só um dos poucos que brilhou. O centroavante fez os dois gols dos cariocas, mas não foi suficiente.

Leia também Flamengo dá vexame, ouve ‘olé’ e cai na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal

Diversos memes e reações tomaram conta das páginas na internet com provocações ao Flamengo, que não jogará a final do torneio, diante de Real Madrid ou Al-Ahly. Confira:

REAL MADRID, PODE ESPERAR



O FLAMENGO NÃO VAI CHEGAR pic.twitter.com/84OMT9cpKx — Rodrigues (@gabrielrscc) February 7, 2023

Gerson está substituindo muito bem o ídolo Andreas Pereira. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) February 7, 2023

🚨⚠️ GRAVE: Sogra de Vítor Pereira apresenta piora repentina. pic.twitter.com/RdQDBSgSti — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) February 7, 2023

E foi aqui que o flamengo perdeu o mundial..



pic.twitter.com/Rjv28jbnW3 — REAL MADRID MIL GRAU (@realmilgrauu) February 7, 2023

CURVEM SE AO PAI DO FLAMENGO pic.twitter.com/32cSlIeEPR — Teteu ao Contrário ⚫⚪ (@suet4M) February 7, 2023

EMPOLGOU?



A torcida do Flamengo estava assim antes do jogo contra o Al Hilal:



🎥 @simpraisa pic.twitter.com/rq7IJTNn9h — Goleada Info (@goleada_info) February 7, 2023

A reação da torcida do flamengo no terceiro gol do AL HILAL kkkkkkk obgd Vitor Pereira obgd Gerson Obgd Matheuzinho obgd Gabigol por isso obgd Salem #FLAxALHpic.twitter.com/zpVUsGD6Kr — melisa ˢᶜᶜᵖ (@megrassmann) February 7, 2023

AJUDE VITOR PEREIRA:



Qual doença ele pode inventar pra sogra dessa vez? pic.twitter.com/TZXfbB7xoc — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) February 7, 2023

Dorival Jr vendo o Vitor Pereira passando vexame e tirando arrascaeta e Everton Ribeiro: pic.twitter.com/RLbLKv5DD4 — zanchi 🇦🇹 (@zanchisci) February 7, 2023