Flamengo em alta, contra Fluminense abalado, marca clássico por caça ao líder Palmeiras

Em um jogo onde só a vitória interessa, Flamengo e Fluminense entram em campo neste domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Brasileiro, dispostos a diminuir distância na perseguição ao Palmeiras, líder isolado da competição e que ostenta uma vantagem de nove pontos para a dupla carioca (54 a 45). Empate ou derrota no clássico significa ver o sonho do título ainda mais longe nesta reta final de torneio.

Empatados com 45 pontos, Flamengo e Fluminense tem ainda à frente o Internacional, atual vice-líder com um ponto a mais. As duas equipes, porém, entram em campo com cenários totalmente diferentes após a definição das semifinais da Copa do Brasil que envolveu os dois clubes neste meio de semana.

Finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, Flamengo busca se manter vivo nas três competições que disputa. Foto: Sergio Moraes/Reuters

O time do técnico Dorival Júnior enfrenta o rival das Laranjeiras com um sentimento de dever cumprido. Já garantido na decisão da Libertadores, a equipe da Gávea eliminou o São Paulo e também está na final da competição nacional com formato eliminatório.

Já o Fluminense sofreu um duro golpe nesta quinta, perdeu para o Corinthians e resta agora somente o Campeonato Brasileiro para sonhar com um título de peso no segundo semestre.

Com um dia a menos de recuperação em relação ao rival (perdeu para o Corinthians na quinta enquanto o Flamengo derrotou o São Paulo na quarta), Fernando Diniz precisa trabalhar rápido o lado emocional da equipe para não amargar outro resultado que não seja a vitória.

Sem mais nenhuma competição no calendário, o treinador vai conversar com o departamento médico para saber as condições dos atletas. Ideia é levar o que tiver de mais forte para o confronto de domingo. No histórico recente dos dois clubes, uma questão vem favorecendo o Fluminense: o de pedra no sapato no Flamengo. A equipe das Laranjeiras impôs uma série de quatro vitórias e um empate. Essa sequência foi quebrada com uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo de Paulo Souza no primeiro turno do Nacional.

O trabalho de recuperação psicológica começou já na entrevista coletiva na Neo Química Arena. O treinador descartou qualquer ambiente de vitimismo e disse que o seu time tem a obrigação de entrar motivado em campo.

“A gente vai ter ânimo para jogar o Fla-Flu. Por si só é um jogo que já anima. Tem que sair com a cabeça erguida porque o time lutou. Enfrentamos o Corinthians e lutamos o tempo todo. Não tem porque colher cacos. Estamos machucados pela eliminação, mas é vida que segue”, afirmou o treinador.

Para o clássico contra o Flamengo, um retorno garantido é o do volante André. Ele ficou de fora do duelo com o Corinthians por ter levado o terceiro cartão amarelo.

Já o técnico Dorival Júnior comanda a equipe num ambiente de menor pressão em relação ao rival deste domingo. Com as metas cumpridas de garantir a equipe na final das duas Copas, Dorival estuda a possibilidade de mandar a sua força máxima a campo. A conversa, porém, ainda vai passar por uma reunião com o departamento médico e de fisiologia.

“Nós vamos pensar sobre isso. Pode ser que aconteça. Teremos jogo em que nós poderemos dar passo importante desde que consigamos ótimo resultado. É momento de definição do Brasileiro”, afirmou o treinador.

Restando apenas a finais da Copa do Brasil (12 e 19 de outubro) e a decisão em partida única na Libertadores (29 de outubro), Dorival vai conseguir trabalhar com algumas semanas cheias. No entanto, ele mesmo lembra que as convocações para amistosos das seleções afetam em cheio ao Flamengo. “Não podemos esquecer que seis atletas nossos foram convocados. Portanto, é tomar cuidado para não passar do ponto”.

No time rubro-negro, alguns possíveis titulares incontestáveis podem ganhar descanso no domingo como o lateral Filipe Luís e o zagueiro David Luiz. A presença de Arrascaeta é considerada indispensável mas o atleta vem reclamando de dores no pé direito e pode ficar como opção no banco de reservas. Pedro é outro que pode ganhar descanso.