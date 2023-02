Os 7 erros do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa

O Flamengo perdeu para o saudita Al-Hilal por 3 a 2 e em 90 minutos jogou no lixo o sonho do bi do Mundial de Clubes da Fifa. A conquista daria ao time a coroa que faltava para festejar sua boa campanha do ano passado, quando ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América, e o caminho que o clube trilhou desde a chegada de Jorge Jesus e de alguns jogadores excelentes.

O que parece bastante claro é que o Flamengo perdeu para ele mesmo. Houve por parte da comissão técnica liderada pelo português Vítor Pereira e de alguns atletas a tentativa de responsabilizar o árbitro romeno Istvan Kovacs, que marcou dois pênaltis contra o time brasileiro e expulsou o meia Gerson. Mas os erros da partida foram do próprio Flamengo, alguns durante os 90 minutos, outros de uma temporada para outra. O Estadão aponta 7 erros do time rubro-negro no jogo da semifinal. O Fla agora se prepara para disputar o terceiro lugar do torneio.

Erro 1

Faltou apetite para os jogadores diante de um rival teoricamente menos badalado na Europa, mas com competência. Os atletas não levaram a semifinal com respeito. Dava para ver em campo que o Flamengo tinha certeza de que marcaria e viraria o placar a qualquer momento. Teve soberba, portanto.

Flamengo não conseguiu reagir diante do Al-Hilal ao estar atrás do placar. Foto: Mohamed Messara/EFE

Erro 2

Não havia por parte do esquema tático qualquer movimentação no sentido de surpreender o adversário ou mesmo insistir em algum ponto fraco do time da Arábia Saudita. A impressão que se deu era de que Vítor Pereira fez a sua preleção na base da qualidade dos seus jogadores e do “vamos para cima deles e ganhar o jogo”. Há muito tempo, o futebol deixou de ser assim, independentemente dos rivais em campo.

Erro 3

Gerson não estava preparado para voltar ao time em jogos tão importantes. Ele foi expulso e prejudicou o time, mas não foi somente por isso. Já vinha dando mostras de que a função desempenhada no Campeonato Carioca e naquela partida diante do Palmeiras não era a sua. Ou que precisaria de mais tempo para executá-la com mais competência.

Erro 4

Vítor Pereira, recém-contratado, foi mudando o Flamengo aqui e ali e o time perdeu sua pegada, a mesma que o fez campeão na temporada passada da Copa do Brasil e da Libertadores. Quando chegou, disse que só daria algumas ‘pinceladas’, mas não foi isso que fez nesses dois meses.

Vítor Pereira não conseguiu manter a forma do Flamengo, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil na última temporada, desde que chegou ao clube. Foto: Manu Fernandez/AP

Erro 5

O treinador português também não poderia ter tirado Arrascaeta do jogo, mesmo se ele não estivesse bem. O jogador uruguaio é o melhor do Flamengo e pode decidir a qualquer momento. Sua saída tem sido uma constante. Atleta nenhum gosta e aprova isso, principalmente quando ele sabe que é o principal do elenco. Não se tem notícia de que Arrascaeta estivesse machucado ou que tivesse pedido para sair. Ele também tirou Everton Ribeiro, outro jogador capaz de decidir jogos. Ou seja, mudou os dois meias da equipe.

Erro 6

O Real Madrid era o rival a ser batido desde o embarque do time para Marrocos, ou muito antes disso. Os flamenguistas pouco falaram do Al-Hilal, da seleção saudita que derrubou a Argentina na Copa do Mundo, dos atletas do adversário que estiveram no Catar ou mesmo da necessidade de passar na semifinal. A classificação era tida no grupo brasileiro como certa.

Erro 7

A diretoria não poderia ter mexido na comissão técnica de uma temporada para a outra, trocando o técnico Dorival Júnior por Vítor Pereira. Não se deu conta de que o tempo era curto para ajeitar o time com a nova comissão e novas ideias e um treinador estrangeiro. Tudo o que Dorival conseguiu com o elenco no ano passado foi jogado na lata do lixo. A diretoria deveria ter mantido a comissão anterior.