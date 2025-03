Flamengo x Fluminense pelo Campeonato Carioca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Filipe Luís mandará à campo a mesma equipe que triunfou na ida, com quatro jogadores de seleção brasileira em campo: Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro e Gerson, que estão na lista de Dorival Júnior para os jogos do Brasil contra Colômbia e Argentina. Ainda sem poder contar com Bruno Henrique, por lesão na coxa direita, o técnico repetirá a dupla de ataque formada por Luiz Araújo e Gonzalo Plata.

Mano Menezes, por sua vez, traz mudanças: o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes se machucou no primeiro jogo e está fora, sendo substituído por Renê, enquanto o ponta Kevin Serna foi sacado para a entrada do meio-campista Lima, provavelmente mudando a função de Jhon Arias em campo para um armador. Comentou-se sobre uma possível titularidade de Hércules após boa atuação na última semana, mas ele foi confirmado no banco.