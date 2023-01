Flamengo goleia a Portuguesa no Maracanã em ritmo de treino e estreia de astros

No reencontro da torcida com suas estrelas, o Flamengo aproveitou o jogo contra a Portuguesa para fazer um treino de luxo, neste domingo à tarde, diante de mais de 51 mil torcedores que estiveram no Maracanã. Em ritmo de coletivo, o time rubro-negro goleou por 4 a 1, em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca - havia adiantado o compromisso da quinta jornada.

Como já tinha realizado o jogo contra o Audax, e vencido por 1 a 0 com o time sub-20, o Flamengo lidera a competição com seis pontos. A Portuguesa, que não vence o Flamengo desde 1985, portanto, há quase 38 anos, está zerada.

Este jogo marcou a estreia do técnico português Vitor Pereira e também o retorno do volante Gerson, que voltou ao clube após um ano e meio no Olympique de Marselha, da França. Ele completou sua 110ª participação pelo rubro-negro e teve uma atuação discreta, saindo aos 27 minutos do segundo tempo dando lugar para Erick Pulgar.

Na estreia de Vítor Pereira, o Flamengo não tomou conhecimento e goleou a Portuguesa no Campeonato Carioca.

Vitor Pereira queria ver seus titulares em ação para ganhar ritmo, porque o clube vai atrás de dois títulos dentro de um mês. Campeão da Copa do Brasil, o Flamengo vai decidir a Supercopa contra o Palmeiras, dia 28, no Mané Garrincha, em Brasília-DF. E como campeão da Libertadores, o clube carioca começa a decidir o título do Mundial Interclubes de 1 a 11 de fevereiro, no Marrocos.

Em campo foi um jogo-treino em ritmo lento. O primeiro gol saiu logo aos 11 minutos, quando Ayrton Lucas foi até a linha de fundo e cruzou. O oportunista Pedro completou para as redes. Aos 22, quase que Everton Ribeiro faz um golaço. Ele recebeu dentro da área o passe de Arrascaeta, deu um toque por cima de um zagueiro e fez o mesmo na saída do goleiro. Mas a bola, caprichosa, passou por cima do travessão.

Gabriel Barbosa, o Gabigol, segue exercendo o mesmo papel desempenhado ano passado, quando ficou mais fora da área, permitindo a fixação de Pedro entre os zagueiros. Mas o atacante continua marcando seus gols. O dele saiu aos 37 minutos, quando recebeu passe lateral de Pedro e, dentro da área, deu um drible de corpo na frente de três zagueiros e chutou de perna esquerda. O goleiro João Lopes, com a visão encoberta, demorou para cair e viu a bola dentro das redes. Primeiro gol de Gabigol com a camisa número 10.

A Portuguesa não tinha finalizado a gol até os 40 minutos, quando Ayrton Lucas tentou um recuo de cabeça para o goleiro Santos e a bola ficou nos pés do atacante Edson Cariús. O estreante, dentro da área, bateu de primeira, sem chances de defesa: 2 a 1.

Nem bem começou o segundo tempo e o Flamengo ampliou. Após recuperação de bola, Pedro foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola atravessou a área e o zagueiro Fabrício Bruno apareceu do outro lado para chutar de chapa para as redes, fazendo 3 a 1, aos quatro minutos.

Depois disso, os flamenguistas se acomodaram a ponto de o adversário finalizar duas vezes com perigo exigindo duas boas defesas do goleiro Santos. Serviu como um teste de alerta. Vitor Pereira começou a fazer suas trocas e os reservas deram novo ritmo ao jogo. Aos 39 saiu o quarto gol. Gabigol fez um passe milimétrico para Matheuzinho do lado direito. Ele desceu até o fundo e deu um toque para trás. Thiago Maia pegou de primeira e acertou no ângulo.

A goleada deixou a torcida feliz da vida, que aplaudiu muito os jogadores ao final do confronto. No meio de semana, Vítor Pereira já confirmou que vai colocar seus titulares de novo em campo, desta vez, diante do Madureira, quarta-feira, às 19 horas. Na mesma noite, porém, às 21 horas, a Portuguesa vai tentar a reabilitação em casa diante do Boavista.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 X 1 PORTUGUESA

FLAMENGO - Santos; Varela (Matheusinho), Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson (Erick Pulgar), Everton Ribeiro (Marinho) e Arrascaeta (Everton Cebolinha)); Gabriel e Pedro (Vidal). Técnico:Vítor Pereira.

PORTUGUESA - João Lopes; Watson, Gerson, Fredson e Yuri; Charles, Vinícius Kiss (Fernandes), João Paulo (Roney) e Anderson Rosa (Lucas Santos); Jean Carlo (Cafu) e Edson Cariús (Gilmar). Técnico: Felipe Surian.

GOLS - Pedro, aos 11, Gabigol, aos 37, e Edson Cariús aos 40 minutos do primeiro tempo; Fabrício Bruno, aos 4, e Thiago Maia, aos 39 do segundo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano.

CARTÃO AMARELO - Não houve.

RENDA - R$ 1.660.143,00.

PÚBLICO - 51.994 presentes.

LOCAL - Maracanã, no Rio.