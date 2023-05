Flamengo ‘presenteia’ Marinho com afastamento no dia do aniversário do atacante; veja

O ciclo de Marinho no Flamengo está perto do fim. Nesta segunda-feira, justamente no dia de seu aniversário, o clube informou que o atacante foi multado e vai passar a treinar em horários alternativos por tempo indeterminado. O motivo da punição teria sido uma discussão com um membro da comissão técnica. Com contrato até o fim do ano, ele não deve mais defender o time carioca.

O comunicado foi feito por meio das redes sociais, cerca de três após o clube realizar uma postagem na qual celebra o aniversário do atacante. A sanção ao atleta chega em uma semana decisiva para o time da Gávea que nesta quinta-feira decide a sua permanência na Copa do Brasil com o Fluminense.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo (diante do Cruzeiro) e treinará em período alternativo por tempo indeterminado”, afirmou o clube por meio de uma nota oficial.

Marinho foi afastado do clube nesta segunda-feira, justamente no dia de seu aniversário. Foto: Rodolfo Buhrer/Reuters

Sem conseguir emplacar sob o comando de Vitor Pereira, Marinho tinha a expectativa de ser mais utilizado com a chegada de Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Santos.

Apesar do bom início, quando chegou a ganhar oportunidades com o treinador argentino, Marinho não correspondeu em campo e perdeu espaço entre os titulares.

A diretoria estuda agora uma maneira de se desfazer do jogador sem ter de arcar com a multa rescisória. Uma opção seria emprestar o jogador com o clube interessado arcando com os vencimentos do atleta até o fim do vínculo.