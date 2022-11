Flamengo pega o Avaí no Maracanã em clima de festa e despedida

Publicidade

Campeão da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América, o Flamengo se despede do Campeonato Brasileiro, neste sábado, diante do Avaí, a partir das 16h, no Maracanã que deve receber mais de 60 mil torcedores, com ingressos esgotados desde sexta-feira. Todos querem festejar com seus ídolos a temporada altamente positiva, já mirando a disputa do Mundial Interclubes.

Este jogo também vai marcar a despedida do futebol para o meia Diego Ribas, de 37 anos, e do goleiro Diego Alves, que não vai permanecer no clube. Ninguém quer perder este jogo de festa e que marca o encerramento da temporada vitoriosa do rubro-negro. Nesta 38ª rodada, a última do Brasileirão, os catarinenses chegam sem aspirações na tabela, pois estão rebaixados para a Série B. Este foi o único jogo antecipado para sábado pela CBF. Os nove confrontos restantes serão realizados no domingo, todos começando às 16h.

Leia também Quem são os convocados das seleções para a Copa do Mundo 2022; veja as listas

O goleiro Diego Alves se despede do Flamengo após uma passagem recheada de títulos e polêmicas. Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo pediu a antecipação para ter o domingo livre. Assim, poderá fazer o desfile nas ruas do Rio de Janeiro com a taça da Libertadores, conquistada em 29 de outubro com a vitória por 1 a 0 em cima do Athletico-PR. O clube carioca não fez o desfile no dia seguinte por conta das eleições presidenciais.

Será uma boa oportunidade para o Flamengo encerrar a sequência de três jogos sem vencer no Brasileirão. Com 62 pontos, está em quinto lugar e ainda tem chance de terminar em quarto, desde que vença e o Corinthians, com 65, seja derrotado pelo Atlético-MG, na Neo química Arena. O Avaí, que fez boa apresentação em sua despedida como mandante ao vencer o Ceará, por 2 a 0, tem 32 pontos, em 19º e penúltimo lugar. Se vencer, por até terminar em 17º lugar, porém, sem evitar a Série B em 2023.

Os dois homenageados da tarde Diego Alves e Diego Ribas - vão começar jogando. Ao contrário dos jogos anteriores, quando o técnico Dorival Júnior escalou um time misto recheado de jovens da base, vários titulares vão estar em campo. São os casos dos zagueiros David Luiz e Léo Pereira, além do atacante Gabriel Barbosa. O meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro, convocados para a Copa do Mundo, não jogarão para evitar lesões. Mas vão participar da festa dentro do gramado.

Ao comentar a sequência de três jogos sem vitória, Dorival Júnior minimizou e lembrou o desgaste físico e emocional do grupo. “Eu seria insensível se tivesse que cobrar alguma coisa por tudo que passamos. Sinto muito se não estão contentes com os últimos três resultados, mas é impossível cobrir todas as possibilidades dentro de competições tão desgastantes quanto as que temos aqui no país”, justificou.

Continua após a publicidade

O técnico interino, Marquinhos Santos, têm diversos desfalques no Avaí. No gol, Vladimir será poupado por desgaste físico, dando lugar a Gledson, embora Igor Bohn também seja opção. O zagueiro Rafael Vaz, o lateral Kevin, o volante Bruno Silva, o meia Jean Pyerre e o atacante Miriqui não foram relacionados por opção. O volante Raniele, com problemas musculares, também está fora.

Com tantas baixas, o Avaí vai ter uma formação bem enfraquecida para ser o coadjuvante desta festa. Marquinhos Santos vem dando chance a outros jogadores nas últimas partidas e espera o máximo deles. “Eles estão aproveitando o momento e as oportunidades. Tem um ditado no futebol que fala que ‘sempre tem alguém olhando’. Então tem que fazer o máximo para ser presenteado em um futuro próximo”, explicou.