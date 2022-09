Flamengo vacila, só empata com o Ceará e perde a chance de se aproximar do líder Palmeiras

Com um jogador a mais desde a metade do segundo tempo e Gabigol expulso em manhã histórica, o Flamengo só empatou neste domingo com o Ceará, por 1 a 1, no Maracanã, e perdeu a chance de diminuir a distância para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Na véspera, o time de Abel também ficou no empate com o Bragantino.

Com o resultado, a vantagem de sete pontos do time paulista permanece e ambos avançam uma rodada. O rubro-negro chega aos 44 pontos e ocupa o segundo lugar na classificação. Já o Ceará segue sem vencer no returno e tem 28 pontos apenas.

Além de serem os responsáveis pelos gols da partida, tanto Gabriel quanto Jô foram expulsos de campo Foto: Sergio Moraes/Reuters

Os gols do jogo foram marcados por Jô, que foi expulso no início do segundo tempo, e Gabigol, que também recebeu vermelho no fim da partida. O duelo marcou a estreia do argentino Lucho González como técnico do Ceará. Além disso, a manhã de domingo também colocou o camisa 9 do Flamengo na história do Campeonato Brasileiro. Ele se tornou o jogador mais jovem a atingir a marca de 100 gols na competição.

O Flamengo encontrou mais dificuldades do que imaginava no primeiro tempo e criou muito pouco para tirar o zero do placar. Aos 24 minutos, Gabriel recebeu na direita e cruzou para Diego desviar pela linha de fundo. Depois, aos 30, o próprio Gabigol finalizou cruzado nas mãos de João Ricardo.

Já o Ceará manteve postura defensiva durante toda etapa inicial. A ideia do time visitante foi de aproveitar os contra-ataques para surpreender e isso aconteceu aos 44 minutos, quando Mendoza deu ótimo passe para Jô fazer 1 a 0.

O desempenho bem abaixo do Flamengo obrigou Dorival Júnior a fazer quatro mudanças de uma vez só para o segundo tempo, principalmente com as entradas de Everton Ribeiro e Pedro. E deu certo. Aos sete minutos, Everton Cebolinha cobrou escanteio, Richard Coelho desviou e Gabigol testou para o gol.

O empate desestabilizou o Ceará, que ficou em situação ainda mais delicada aos 18 minutos, quando Jô, enfurecido, reclamou do toque de mão de Vidal num contra-ataque e acabou recebendo o cartão vermelho direto. A expulsão revoltou o atacante, que demorou para deixar o gramado.

Com um jogador a mais, o Flamengo armou “blitz” pelo gol da virada. A pressão do Flamengo seguiu até o apito final. Aos 43 minutos, Everton Cebolinha passou pela marcação e chutou colocado da entrada da área. A bola tocou caprichosamente no travessão e saiu pela linha de fundo. Por fim, aos 52, David Luiz chutou para boa defesa de João Ricardo. No rebote, Vidal finalizou por cima do travessão.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Vélez Sarsfield-ARG, às 21h30, no Maracanã, pelo confronto de volta da semifinal da Libertadores. Na ida, os cariocas venceram por 4 a 0 e encaminharam a classificação. Pelo Brasileirão, o Flamengo jogará no domingo, dia 11, quando visitará o Goiás, às 19 horas, na Serrinha, em Goiânia. Já o Ceará, no sábado, receberá o Santos, às 16h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 CEARÁ

FLAMENGO - Santos; Varela (Matheuzinho), David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Matheus França), Diego (Everton Ribeiro) e Victor Hugo (Vidal); Marinho (Pedro), Gabriel e Everton. Técnico: Dorival Júnior.

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Messias (Lucas Ribeiro), Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson (Fernando Sobral), Lima (Vásquez), Vina (Zé Roberto) e Mendoza; Jô. Técnico: Lucho González.

GOLS - Jô, aos 44 minutos do primeiro tempo. Gabriel, aos 7 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas, Pedro e Gabriel (Flamengo); João Ricardo, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Richard Coelho, Vásquez, Vina e Zé Roberto (Ceará).

CARTÕES VERMELHOS - Jô (Ceará); Gabriel (Flamengo).

PÚBLICO - 64.387 total (59.612 pagantes).

RENDA - R$ 3.442.960,25.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).