Flamengo vai de Jorge Jesus a Dorival Junior para alcançar 3ª final da Libertadores em quatro anos

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã para confirmar sua ida à final da Copa Libertadores, a terceira em quatro temporadas. Com a vantagem conquistada de 4 a 0 sobre o Vélez Sarsfield no jogo de ida, o time rubro-negro pode perder por até três gols de diferença para ir à decisão, que em 2022 ocorre em Guayaquil, no Equador. O adversário dessa vez será o Athletico-PR, que desclassificou o atual bicampeão Palmeiras.

Mesmo com o amplo domínio no primeiro encontro na Argentina, o técnico Dorival Junior optou por preservar os principais jogadores no Campeonato Brasileiro e usar força total na Libertadores. Segundo o treinador, o objetivo é evitar um novo “Cabañas”. Dorival relembra a disputa continental de 2008, em que, nas oitavas de final, o Flamengo bateu o América no México, por 4 a 2, e foi eliminado diante de sua torcida em um 3 a 0 liderado pelo paraguaio Salvador Cabañas.

Para evitar o pesadelo, pelo qual Dorival Junior “jamais se perdoaria”, o Flamengo espera repetir o bom futebol demonstrado no estádio José Amalfitani. A expectativa é que o Maracanã esteja lotado para conduzir a equipe à sua terceira final nas quatro últimas edições da Libertadores.

Dorival Junior lidera o Flamengo na busca por mais uma final de Libertadores.

Com amplo investimento em contratações, o Flamengo desde 2019 ganhou espaço na América do Sul. Depois de ficar 38 anos fora de uma final de Libertadores, a equipe rubro-negra neste recente período acumula feitos inéditos em sua história. Ao todo, foi a três finais. Em 1981, ganhou do chileno Cobreloa. Em 2019, superou o River Plate, da Argentina. Enquanto em 2021, foi derrotado pelo Palmeiras. Com mais uma participação na fase derradeira encaminhada, o foco é evitar turbulências nestes 52 dias que faltam para a decisão.

Prestes a emplacar três decisões de Libertadores em quatro anos, o Flamengo tem mais o que comemorar por estar em mais uma semifinal: a performance nesta fase do torneio. Em 2019, ano do título sobre o River, o time treinado por Jorge Jesus à época, empatou com o Grêmio no Sul por 1 a 1 e goleou os gaúchos na partida de volta por 5 a 0, no Maracanã. Em 2021, o confronto foi diante do Barcelona de Guayaquil. Com um aproveitamento de 100% nos dois jogos, a equipe carioca derrotou os equatorianos tanto no Rio como no Equador pelo placar de 2 a 0.

Por causa da Copa do Mundo do Catar, a final da Libertadores 2022 será jogada no dia 29 de outubro. Neste intervalo, o Flamengo terá importantes duelos na Copa do Brasil, cuja vaga na final também está próxima, e no Brasileirão, em que mantém vivo o sonho de alcançar o líder Palmeiras.

Outra preocupação do Flamengo é ter jogadores fora da final. Thiago Maia e Gabigol estão pendurados e, por isso, devem estar ausentes da partida desta quarta com o Vélez Sarsfield. David Luiz e Léo Pereira estão suspensos e tampouco irão a campo. Se alguém for expulso, não poderá atuar na decisão no Equador.

VÉLEZ

Comandado por Cacique Medina, ex-técnico do Internacional, o Vélez Sarsfield dedicou toda a sua energia à Copa Libertadores. Passou pelo River Plate nas oitavas de final com polêmica de arbitragem. Nas quartas, eliminou o também compatriota Talleres de Córdoba e chegou à semifinal como franco atirador. Concentrou sua expectativa no jogo de ida, em casa, mas decepcionou sua torcida com uma goleada sofrida por 4 a 0.

No Campeonato Argentino, o Vélez ocupa a 27ª posição, como vice-lanterna, somando apenas uma vitória em 17 jogos. Após a derrota para o Newell’s Old Boys, por 1 a 0, no último sábado, a torcida fez intenso protesto contra o presidente Sergio Rapisarda na sede do clube.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x VÉLEZ SARSFIELD

FLAMENGO - Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Pablo e Filipe Luis; João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Marinho (Everton Cebolinha) e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

VÉLEZ SARSFIELD - Hoyos; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Valentin Gomez e Ortega; Santiago Cáseres, Garayalde, Orellano e Walter Bou; Lucas Janson e Lucas Pratto. Técnico: Alexander Medina.

ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Maracanã, no Rio (RJ).

TV - ESPN.