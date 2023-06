Flamengo massacra Vasco no Brasileirão com 4 gols no 1º tempo e escancara crise no rival

Com um primeiro tempo sensacional, no qual marcou seus quatro gols, o Flamengo derrotou o Vasco, por 4 a 1, nesta segunda-feira, no Maracanã, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe da Gávea chegou aos 16 pontos, na quinta colocação, enquanto o time de São Januário permanece com apenas seis, em penúltimo lugar.

Com o Maracanã dividido pelas duas torcidas em um barulho ensurdecedor, Vasco e Flamengo iniciaram o clássico com muita transpiração e pouca criação. O time cruzmaltino ficou mais tempo com a bola, mas não conseguiu incomodar o goleiro Matheus Cunha. A equipe rubro-negra foi mais objetiva.

Aos 14 minutos, após saída errada de bola do Vasco, o chileno Erick Pulgar acerto um lindo chute de fora da área no ângulo superior esquerdo de Lé Jardim. O time de São Januário acusou o golpe e o Flamengo não desperdiçou a oportunidade para ampliar.

Vasco ainda descontou no segundo tempo, mas reação parou por aí. Foto: Daniel Ramalho/ CR Vasco da Gama

Em lindo lançamento de Arrascaeta, Gérson surgiu surpreendente no meio da zaga do Vasco para, de cabeça, fazer 2 a 0, aos 16 minutos.

Mesmo desorganizado, o Vasco buscou o ataque para tentar diminuir a diferença, mas não teve espaço para criar oportunidades. A primeira chance só surgiu aos 29 minutos, quando Pedro Raul acertou a trave. O Flamengo devolveu na mesma moeda e no mesmo minuto. Arrascaeta acerto uma bomba no travessão.

A partir daí, o jogo ficou corrido, com as equipes se revezando no ataque. A maior qualidade dos jogadores do Flamengo fez a diferença. Aos 42, Matheus França fez boa jogada pela esquerda e rolou para Ayrton Lucas chutar: 3 a 0. Depois de ver no vídeo, a arbitragem deu gol para Pedro.

Continua após a publicidade

E ainda teve tempo para o quarto gol. Aos 47, Gerson puxou o contra-ataque. Ayrton Lucas, em uma velocidade impressionante, ganhou na corrida de toda a zaga vascaína, driblou Léo Jardim e marcou 4 a 0. O Vasco vai para o vestiário ‘nocauteado’.

O intervalo foi marcado pela presença de Vini Jr. Saudando o público com as camisas dos dois times e pela pressão da torcida vascaína, aos gritos de ‘time sem vergonha’.

Pressionado, Maurício Barbieri fez duas alterações no Vasco, com a entrada de Mateus Carvalho e Barros. Deu certo: em dez minutos, o Vasco somou três boas chances para marcar e obrigou duas belas defesas de Matheus Cunha. Aos 13, o juiz deu pênalti de Gerson em Jair, com a ajuda do VAR. Jair bateu bem: 4 a 1.

O Vasco manteve o ritmo, em busca de mais gols, concentrando as jogadas pelo lado esquerdo com Lucas Piton. Pedro Raul se posicionou bem na área, recebeu duas bolas, mas falhou nas finalizações.

Já o Flamengo não recuperou o ritmo da primeira etapa. Preferiu tocar a bola, gastar o tempo, ao som do ‘olé’ que vinha das arquibancadas.

Com as equipes cansadas, espaços surgiram no meio de campo, mas os erros de passes impediram que oportunidades fossem criadas.

Continua após a publicidade

VASCO 1 x 4 FLAMENGO