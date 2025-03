Flamengo x Vasco pelo Campeonato Carioca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Flamengo terá retornos importantes para o segundo jogo das semifinais do Carioca: Alex Sandro, Ayrton Lucas e Juninho, que se ausentaram da ida por questões físicas, são opções. Mesmo com a volta dos laterais-esquerdos, Varela, destro, segue improvisado, enquanto Wesley, convocado pela primeira vez à seleção brasileira, se mantém como titular na lateral-direita. A dupla de ataque é mais uma vez formada por Plata e Bruno Henrique, autor do gol da vitória no Nilton Santos.

Pelo lado do Vasco, também vem força máxima, entrando com uma equipe idêntica à que despachou o Nova Iguaçu por 3 a 0 pela Copa do Brasil no meio da semana. Phillipe Coutinho está confirmado como titular e regente do meio-campo cruzmaltino. O único desfalque é Tchê Tchê, que já era dúvida e não foi relacionado para o clássico. O capitão e referência ofensiva é, novamente, Vegetti.