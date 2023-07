Flamengo x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Flamengo recebe o América-MG neste sábado, às 16h, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Jorge Sampaoli está na segunda posição, com 27 pontos, e busca uma vitória para tentar diminuir a distância de 12 pontos do líder Botafogo, com 39. O time carioca não perde há quatro jogos na competição.

Por sua vez, a equipe mineira vai para a partida embalada pela goleada por 5 a 1 sobre o Colo-Colo, nos playoffs da Copa Sul-Americana. Os mineiros estão na lanterna, com apenas nove pontos, e venceram somente duas partidas no campeonato. O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Bahia, com 13.

Flamengo e América-MG se enfrentam neste sábado, no Maracanã, pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Rio de Janeiro, RJ.

: Rio de Janeiro, RJ. ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 22/07/2023.

: 22/07/2023. HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley França, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Gerson, De Arrascaeta e Éverton Ribeiro (Vitor Hugo); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabriel Barbosa (Pedro). Técnico : Jorge Sampaoli.

- Matheus Cunha; Wesley França, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Gerson, De Arrascaeta e Éverton Ribeiro (Vitor Hugo); Everton Cebolinha (Bruno Henrique) e Gabriel Barbosa (Pedro). : Jorge Sampaoli. AMÉRICA-MG - Mateus Pasinato; Marlon, Eder, Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Alê, Juninho, Matheusinho e Rodrigo Varanda; Everaldo (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS: