Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes na final da Libertadores

Flamengo e Athletico-PR decidem neste sábado, às 17h, quem será novo campeão da Libertadores. O duelo acontecerá no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, casa do Barcelona. A equipe rubro-negra chega como favorita, pelo vasto elenco recheado de estrelas. Já o time paranaense tem como trunfo a experiência de ter eliminado o atual bicampeão Palmeiras na semifinal e contar no banco de reservas com o técnico Luiz Felipe Scolari, que já conquistou dois títulos.

O Flamengo vai em busca de seu terceiro título da Libertadores. Se alcançá-lo, igualará Palmeiras, Grêmio, Santos e São Paulo, que também possuem três taças. O Athletico-PR, por sua vez, disputa apenas a sua segunda final e está atrás da primeira conquista do torneio continental.

A final será disputada em jogo único. Caso, ao fim dos 90 minutos, o duelo esteja empatado, haverá mais 30 minutos de prorrogação. Se a igualdade persistir no marcador, pênaltis definirão o campeão da América.

Flamengo e Athletico-PR decidem neste sábado a final da Libertadores. Foto: Arte/ Estadão

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Flamengo e Athletico-PR acontece neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SBT (tv aberta) e da ESPN (tv fechada). O Estadão acompanha todos os movimentos da final em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO - Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel Barbosa e Pedro. Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Erick, Fernandinho, Alex Santana e Terans; Vitinho e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória polêmica sobre o Santos, no Maracanã, por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. O Athletico-PR perdeu, na Arena da Baixada, para o Palmeiras por 3 a 1, também pelo torneio continental.