Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações das equipes

Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A partida, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a última partida do time carioca antes da final da Copa do Brasil, com o São Paulo, no domingo, no Maracanã.

O Flamengo está na quarta posição, com 39 pontos, e deve usar força máxima contra o Athletico. O time paranaense é o sétimo colocado, com 34 pontos, e está invicto há oito partidas na competição. Fernandinho e Vitor Roque, suspensos, e o goleiro Bento, machucado, não jogam. O Botafogo lidera a competição de maneira isolada, com 51 pontos.

Flamengo e Athletico Paranaense se enfrentam nesta quarta-feira pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Cariacica, Espírito Santo.

: Cariacica, Espírito Santo. ESTÁDIO : Estádio Kléber Andrade.

: Estádio Kléber Andrade. DATA : 13/09/2023.

: 13/09/2023. HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Globo.

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

FLAMENGO : Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Allan, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro. Técnico : Jorge Sampaoli.

: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Allan, Gerson, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro. : Jorge Sampaoli. ATHLETICO-PR: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Cuello e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho.

