Um dos confrontos mais frequentes e acirrados dos últimos anos acontecerá novamente nesta quarta-feira. Flamengo e Athletico-PR medem forças no Maracanã pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

A rivalidade esquentou entre as equipes desde 2019. Desde então, foram sete duelos, sendo cinco consecutivos pela Copa do Brasil. Nos últimos 12 anos, em torneios mata-mata, os rivais se encontraram dez vezes. O Flamengo levou a melhor na competição nacional em 2013, 2020 e 2022, enquanto que os paranaenses foram melhores em 2019 e 2021.

Em alta sob o comando de Jorge Sampaoli, após começo de altos e baixos, o Flamengo chega às quartas de final após despachar o rival Fluminense. No jogo de ida, os times ficaram no 0 a 0. Na volta, o clube rubro-negro levou a melhor e venceu por 2 a 0. Nos últimos 12 anos, este será o 16º de mata-mata entre ambos, com 8 vitórias do Flamengo, cinco empates e apenas dois triunfos do Athletico-PR.

Flamengo x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/ Estadão

O time paranaense, por sua vez, ainda tenta se firmar com a saída do técnico Paulo Turra. Na fase passada, eliminou o atual líder do Brasileirão, o Botafogo-RJ, nos pênaltis, em pleno Engenhão, no Rio.

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Rio de Janeiro.

: Rio de Janeiro. ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 05/07/2023.

: 05/07/2023. HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR:

SporTV (Tv fechada).

Premiere (TV fechada).

Amazon Prime Video (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro; Pedro. Técnico : Jorge Sampaoli.

- Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Arrascaeta, Gerson e Everton Ribeiro; Pedro. : Jorge Sampaoli. ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Esquivel; Erick, Hugo Moura e Christian; Vitor Bueno, Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

ÚLTIMOS RESULTADOS: