Flamengo x Aucas: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Aucas encerram nesta quarta-feira, 28, a fase de grupos do Grupo A da Copa Libertadores. No Maracanã, a partir das 21h30 (horário de Brasília), o time rubro-negro já tem a classificação às oitavas de final bem encaminhada e busca o primeiro lugar na chave, que atualmente é do Racing. A partida tem transmissão da TV Globo (exceto SP) e Paramount+.

Com oito ponto, o Flamengo precisaria de uma combinação de fatores para ser eliminado: perder para o Aucas e o Ñublense precisa vencer o Racing no outro confronto, além de superar o saldo de gol dos brasileiros. Para se classificar em primeiro, precisa vencer e torcer por um tropeço dos argentinos; o empate já garante a equipe na próxima fase.

Flamengo encara o Aucas nesta quarta-feira no Maracanã. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio.

: Rio. ESTÁDIO : Maracanã

: Maracanã DATA : 28 de junho de 2023 (quarta-feira).

: 28 de junho de 2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

TV Globo (exceto o Estado de SP);

Paramount+;

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico : Jorge Sampaoli.

: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Gabigol. : Jorge Sampaoli. AUCAS: Galíndez, Carabalí, Carlos Cuero, Michael Carcelen, Aubrey David; Quintero, Vega, Luis Cano, Otero e Erick Castillo; Jhon Cifuentes. Técnico: Santiago Escobar.

ÚLTIMOS RESULTADOS

25/06 - Santos 2 x 3 Flamengo - Campeonato Brasileiro.

23/06 - Aucas 2 x 0 Orense - Campeonato Equatoriano.