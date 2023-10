Flamengo x Bahia: onde assistir, horário e escalações das equipes

Flamengo e Bahia se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca busca recuperar uma vaga no G-6 após perder a final da Copa do Brasil para o São Paulo, enquanto o tricolor baiano tenta surpreender fora de casa para fugir da zona de rebaixamento.

Esta será a primeira partida do Flamengo após a demissão do técnico Jorge Sampaoli. O time deve ser comandado pelo interino Mário Jorge, que não deve contar com Arrascaeta, poupado. Faltando 14 rodadas para o fim, o time carioca está na sétima colocação, com 40 pontos, a 11 do líder Botafogo.

O Bahia vacilou na última rodada e perdeu o confronto direto com o Santos, em casa, no último minuto, e entrou no Z-4. O técnico Rogério Ceni deve contar com o retorno do meia Cauly, um dos destaques do time na competição e que estava fora por lesão. A equipe tricolor abre a zona de rebaixamento, com 24 pontos, um a menos que o Goiás, primeiro fora.

Flamengo e Bahia se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro. Técnico : Mário Jorge (interino).

: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Éverton Ribeiro; Bruno Henrique e Pedro. : Mário Jorge (interino). BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe (Cauly) e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

