Flamengo x Bolívar na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após três jogos sem vitória, a equipe comandada por Tite busca espantar a má fase. O time, no entanto, conta com alguns desfalques. Everton Cebolinha e Viña, lesionados, e Bruno Henrique, suspenso, não estarão disponíveis para o confronto.

Já o momento do clube boliviano é o exato oposto. Com três vitórias em três jogos, a equipe comandada por Flavio Robatto busca manter a boa fase. Para o jogo, o clube contará com força total à disposição do treinador.