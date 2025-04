Flamengo x Central Córdoba na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre Flamengo e Central Córdoba está marcada para acontecer nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pela Globo e no streaming Paramount+.

PUBLICIDADE Após vencer na estreia contra o Deportivo Táchira, o Flamengo chega para o duelo com suas principais peças a disposição. O atacante Pedro, lesionado desde o ano passado, treinou bem e pode figurar entre os relacionados. Filipe Luís ainda tem dúvidas nas laterais e no ataque, mas a tendência é que Wesley, Alex Sandro, Plata, Michael e Bruno Henrique comecem entrem os titulares. Por sua vez, o Central Córdoba apenas empatou sem gols contra a LDU na primeira rodada, diante de sua torcida. A agremiação está disputando a primeira edição de Libertadores de sua história. O treinador Omar De Felippe aposta no meia Leonardo Heredia, artilheiro do time na temporada com quatro gols.

Flamengo e Central Córdoba se enfrentam no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

FLAMENGO X CENTRAL CÓRDOBA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

Data: 09/04/2025 (quarta-feira)

09/04/2025 (quarta-feira) Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR A FLAMENGO X CENTRAL CÓRDOBA AO VIVO

Globo (TV Aberta - exceto para São Paulo, Goiás, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Sul)

(TV Aberta - exceto para São Paulo, Goiás, Tocantins, Paraná e Rio Grande do Sul) Paramount+ (Streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De La Cruz e Gerson; Plata (Luiz Aráujo), Michael (Cebolinha) e Bruno Henrique (Juninho). Técnica: Filipe Luís.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CENTRAL CÓRDOBA

CENTRAL CÓRDOBA: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jonathan Galván, Iván Gómez e José Florentín; Matías Parello, Leonardo Heredia e Luis Miguel Angulo. Técnica: Omar De Felippe.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E CENTRAL CÓRDOBA

06/04 - Vitória 1 x 2 Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão 06/04 - Unión Santa Fe 1 x 0 Central Córdoba - Campeonato Argentino