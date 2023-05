Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Corinthians medem forças neste domingo, 21, pelo Campeonato Brasileiro. Em momentos distintos na temporada, as equipes se enfrentam no Maracanã a partir das 16h (horário de Brasília). A partida tem transmissão da TV Globo e Premiere.

O Flamengo tenta seguir com bom momento na temporada, após vitória sobre o Bahia no último fim de semana e empate com o Fluminense pela Copa do Brasil. Já o Corinthians busca vencer sua primeira partida com Luxemburgo no comando técnico; até aqui, o treinador acumula dois empates e três derrotas.

FLAMENGO X CORINTHIANS

DATA : 21/05/2023 (domingo)

: 21/05/2023 (domingo) HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL: Maracanã, no Rio.

Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta);

Premiere (pay-per-view).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO - Santos (Matheus Cunha), Wesley, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo (Vidal), Arrascaeta e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha (Pedro) e Gabigol. Técnico : Jorge Sampaoli.

- Santos (Matheus Cunha), Wesley, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo (Vidal), Arrascaeta e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha (Pedro) e Gabigol. : Jorge Sampaoli. CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni (Paulinho), Fausto Vera e Maycon (Giuliano); Wesley (Adson), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

16/05 - Fluminense 0 x 0 Flamengo - Copa do Brasil – oitavas de final (ida)

- Copa do Brasil – oitavas de final (ida) 17/05 - Atlético-MG 2 x 0 Corinthians - Copa do Brasil – oitavas de final (ida)