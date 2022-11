Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

O Corinthians tem um novo encontro com o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Será o sexto confronto nesta temporada. Desta vez, a equipe de Vítor Pereira quer aproveitar o clima de festa do adversário para somar pontos importantes para subir na classificação do Campeonato Brasileiro.

Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Flamengo não tem mais ambições no torneio nacional e ganhará o apoio da torcida que não pôde comemorar o título nas ruas por causa da eleição presidencial. Mesmo se vencer, o Corinthians não ultrapassará o time rubro-negro, dado que tem duas vitórias a menos, apesar da diferença de três pontos entre eles (61 a 58).

Leia também Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Flamengo e Corinthians acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã.

Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo (para todo o Brasil, exceto São Paulo e Ceará) e Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Pulgar, Diego Ribas e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Matheus França e Marinho. Técnico: Dorival Júnior.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena (Robert) e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

QUEM APITA

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (SC)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

AVAR: André da Silva Bitencourt (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate sem gols com o Goiás, pelo Brasileirão. O Flamengo bateu o Athletico-PR, em Guayaquil, e se sagrou tricampeão da Libertadores.