Flamengo x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Flamengo busca se recuperar na temporada diante do Coritiba na estreia do Campeonato Brasileiro 2023. O time carioca vem de sequência de derrotas, com 4 a 1 contra o Fluminense na final do torneio estadual, e 2 a 0 para o Maringá pelo primeiro jogo da terceira rodada da Copa do Brasil. O time passa por uma crise, após a demissão do português Vítor Pereira após o vice-campeonato do Campeonato Carioca.

Já os comandados de Antonio Oliveira estão confiantes após dois empates, ambos pela Copa do Brasil. Primeiro, derrotou o Criciúma nos pênaltis pela segunda rodada do torneio nacional, depois enfrentou o Sport na primeira partida da terceira rodada, Alef Manga marcou os três gols em empate de 3 a 3.

FLAMENGO X CORITIBA

DATA : 16/04/2023 (domingo).

: 16/04/2023 (domingo). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL : Maracanã, Rio de Janeiro.

: Maracanã, Rio de Janeiro. TORNEIO: Campeonato Brasileiro - 1ª rodada.

Flamengo x Coritiba Arte/Estadão Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

TV Globo (TV aberta)

Premiere (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro e Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro.. Técnico : Mario Jorge.

: Santos; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro e Everton Cebolinha; Gabigol e Pedro.. : Mario Jorge. CORITIBA: Gabriel; Natanael, Bruno Viana, Kuscevic e Victor Luis; Bruno Gomes, Andrey e Liziero; Pottker, Rodrigo Pinho e Alef Manga. Técnico: Antonio Oliveira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

12/04 - Coritiba 3 x 3 Sport - Copa do Brasil - Terceira rodada - Jogo de ida.

13/04: Maringa 2 x 0 Flamengo - Copa do Brasil - Terceira rodada - Jogo de ida.