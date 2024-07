Flamengo x Cuiabá no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalação das equipes

O atual líder do torneio nacional vem de ótimo resultado contra o Atlético-MG e busca manter a boa fase. O técnico Tite ainda conta com um alto número de desfalques, em especial os quatro estrangeiros que estão disputando a Copa América — Viña, Varela, De la Cruz e Arrascaeta.

Gabigol, que foi afastado pela diretoria do clube, também não joga. O atacante Pedro, no entanto, deve retornar ao time após ser poupado na última partida. Do outro lado do campo, o Cuiabá busca recuperar o bom momento e esquecer a derrota para o Botafogo na última rodada. Em décimo quinto lugar na tabela, o time do treinador Petit quer uma vitória para se afastar de vez do Z-4.