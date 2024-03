Flamengo x Fluminense: onde assistir hoje, horário e escalações das equipes

Flamengo e Fluminense fazem clássico neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, pelo segundo jogo das semifinais do Campeonato Carioca. O time rubro-negro está praticamente classificado. Isso porque venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e ainda tem a vantagem do empate por ter sido melhor colocado e campeão da Taça Guanabara. Assim, o rival tricolor só avança à decisão se vencer por três gols de diferença.

O Flamengo foi líder invicto da primeira fase (Taça Guanabara), com 27 pontos. Já o Fluminense ficou na quarta posição, com 21. O vencedor do confronto encara na final quem passar do duelo entre Nova Iguaçu e Vasco, segundo e terceiro colocados, respectivamente na primeira fase. As equipes empataram no primeiro jogo por 1 a 1 e disputam a segunda partida no domingo, às 16h, no Maracanã, com o time da Baixada Fluminense tendo a vantagem do empate.

Este será o será o Fla-Flu de número 450 na história do confronto. O Flamengo leva vantagem, com 164 vitórias contra 141 do Fluminense, além de 144 empates. A equipe rubro-negra, que sofreu apenas um gol no Estadual, não tem desfalques e vai completa para a partida. Pelo lado tricolor, Thiago Santos, suspenso, e Samuel Xavier, Marlon e Douglas Costa, lesionados, estão fora. Cano e Ganso são dúvidas e ainda há a possibilidade de André ser escalado como zagueiro.

Flamengo e Fluminense medem forças neste sábado no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

FLAMENGO X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA: 15/03 (domingo)

15/03 (domingo) HORÁRIO: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) LOCAL: Maracanã, no Rio (RJ)

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X FLUMINENSE AO VIVO

Band (TV aberta)

(TV aberta) BandSports (TV fechada)

(TV fechada) Canal Goat (YouTube)

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO FLAMENGO

FLAMENGO - Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO FLUMINENSE

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Manoel (Felipe Melo), André, Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto; Arias, Keno e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E FLUMINENSE