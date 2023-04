Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Fluminense se enfrentam hoje, 1, às 20h30 (horário de Brasília), na partida de ida da final do Campeonato Carioca. O primeiro confronto ocorre no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com mando de campo do Flamengo.

Pressionado após perder três decisões seguidas, o técnico português Vítor Pereira vê no título a possibilidade de continuar o seu trabalho no Flamengo. A notícia ruim para o time da Gávea é a que Arrascaeta está fora de ambas as partidas da final por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda.

Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã pela primeira partida da final do Campeonato Carioca. Foto: Infográfico/Estadão

Já o Tricolor, além de ter faturado a Taça Guanabara, vem embalado após golear o Boa Vista por 7 a 0 na segunda partida da semifinal. A expectativa é que o lateral-esquerdo Marcelo, que acaba de retornar ao clube, já esteja disponível no banco de Fernando Diniz.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

ESTÁDIO: Maracanã.

Continua após a publicidade

DATA: 1 de abril de 2023.

HORÁRIO: 20:30 (Horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Band (TV Aberta)

BandSports (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO: Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e David Luiz; Varela, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Continua após a publicidade

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães.

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone.

Assistente 2: Michael Correia.

Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Continua após a publicidade

19/03 - Vasco da Gama 1 x 3 Flamengo - Campeonato Carioca - Semifinal.

18/03 - Fluminense 7 x 0 Volta Redonda - Campeonato Carioca - Semifinal.