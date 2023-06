Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Fluminense entram campo nesta quinta-feira, às 20h, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de ida, com mando do time tricolor, terminou sem gols. Agora, é a equipe rubro-negra quem joga com o apoio da torcida para tentar avançar às quartas. Em caso de novo empate, independentemente do placar, a decisão será nos pênaltis.

O Flamengo vive momento turbulento na temporada. Depois de um início de ano ruim com o técnico Vítor Pereira, a equipe ainda não engrenou sob o comando de Jorge Sampaoli. A equipe está em sétimo no Brasileirão, com 13 pontos. Na Libertadores, o time ainda corre risco de não se classificar às oitavas e dificilmente fica com a primeira posição. O time vem de dois empates: com o Cruzeiro, depois de sair perdendo, e com o modesto Ñublense, do Chile.

fla flu Foto: Arte/Estadão

Já o Fluminense começa a dar sinais de desgaste e não vence há três partidas. Colocado como candidato ao título Brasileiro, o time de Fernando Diniz está em oitavo, com os mesmos 13 pontos do Fla. A equipe das Laranjeiras lidera seu grupo na Libertadores e está perto da classificação.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro (RJ)

ESTÁDIO: Maracanã.

DATA: 1º de junho de 2023.

HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (canal fechado)

Premiere (pay-perv-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Santos; Guillermo Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira), Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson; Gabigol, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico : Renato Paiva.

: Santos; Guillermo Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira), Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson; Gabigol, Everton Cebolinha e Pedro. : Renato Paiva. FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Marcelo; André, Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS