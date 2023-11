Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Distante apenas três pontos do líder Botafogo, o Flamengo se animou de vez em buscar o título do Campeonato Brasileiro para salvar esta temporada repleta de insucessos. Mas serão cinco rodadas consideradas difíceis, verdadeiras decisões, a começar pelo desafio deste sábado, quando faz o clássico diante do Fluminense, no Maracanã, a partir das 18h30, pela 34ª rodada, no Rio.

O técnico Tite não terá desfalques e ainda contará com retornos para buscar sua terceira vitória seguida do Flamengo, que antes fez 2 a 0 no Fortaleza. Depois de cumprirem suspensão, o lateral Filipe Luís, o volante Thiago Maia e o atacante Bruno Henrique voltam a ficar à disposição. Nenhum deles tem vaga garantida. Filipe Luís terá que disputar vaga com Ayrton Lucas, enquanto Thiago Maia briga com Erick Pulgar. Já Bruno Henrique viu Everton Cebolinha ser um dos melhores em campo na última partida e também terá que lutar pela posição. Ou entrar na vaga de Luiz Araújo.

Do outro lado, Fernando Diniz deve ir a campo com força máxima. Sem jogadores suspensos, ele deve confirmar as voltas do lateral Marcelo e do artilheiro Germán Cano, poupados em Porto Alegre (RS). A única dúvida é em torno do zagueiro Felipe Melo. Também preservado no último jogo, ele tem uma lesão muscular e ainda será reavaliado. Caso não reúna condições de jogo, Marlon fará a dupla de zaga ao lado de Nino.

Flamengo e Fluminense medem forças neste sábado no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

FLAMENGO X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O FLA-FLU PELO BRASILEIRÃO

DATA : 11/11 (sábado).

: 11/11 (sábado). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X FLUMINENSE AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO FLAMENGO

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Técnico: Tite.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO FLUMINENSE

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

