Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Fluminense jogam nesta quarta-feira, às 21h10 (horário de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. A partida irá definir o campeão da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual.

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X FLUMINENSE

Flamengo x Fluminense terá transmissão da Band, na TV aberta, e no BandSports, na TV fechada. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h10 (horário de Brasília) no Maracanã.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

FLAMENGO: Santos, Varela, Pablo, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Vidal, Gerson, Arrascaeta e Éverton Ribeiro; Éverton Cebolinha e Gabriel. Técnico: Vítor Pereira.

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, David Braz, Nino e Alexsander; Martinelli, André e Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo segue vivendo um momento conturbado na temporada de 2023. Depois de perder a Supercopa, Mundial de Clubes e Recopa, o time de Vítor Pereira perdeu o clássico para o Vasco no último domingo e precisa da vitória para ficar em primeiro no Campeonato Carioca. O Fluminense vem de quatro vitórias seguidas no estadual e faz uma “decisão” com o Flamengo.