Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações das equipes

Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, dia 25, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, pela décima e penúltima rodada do Campeonato Carioca. O duelo marca um confronto direto pela ponta da competição e pode definir o campeão da Taça Guanabara.

Ambas as equipes têm 21 pontos, com seis vitórias e três empates e nenhuma derrota. O Flamengo lidera por ter o melhor saldo (17 contra 10). Ambas as equipes já estão classificadas às semifinais da competição. O Fluminense vem de uma derrota por 1 a 0 para a LDU, na altitude de Quito, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana. O Flamengo bateu o Boavista por 4 a 0.

Flamengo e Fluminense medem forças neste domingo no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

FLAMENGO X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA: 25/02 (domingo).

25/02 (domingo). HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

16h (horário de Brasília). LOCAL: Maracanã, no Rio (RJ).

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X FLUMINENSE AO VIVO

Band (TV aberta)

(TV aberta) BandSports (TV fechada)

(TV fechada) Canal Goat (YouTube).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FLAMENGO E FLUMINENSE

FLAMENGO - Augustín Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton e Pedro. Técnico : Tite

- Augustín Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Igor Jesus, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton e Pedro. : Tite FLUMINENSE - Fábio; Guga, Antônio Carlos, Marlon e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Renato Augusto; Douglas Costa, Jhon Arias e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E FLUMINENSE