Flamengo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de vencerem seus respectivos confrontos no meio de semana, Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado pela goleada por 4 a 0 sobre o Aucas, na Libertadores, o time carioca quer uma vitória para terminar a rodada na vice-liderança. Já a equipe cearense, que venceu por 2 a 1 o Palestino, fora de casa, na terça, joga mais uma vez longe de seus domínios e tenta se aproximar do pelotão de cima da tabela de classificação.

O Flamengo está na terceira colocação, com 22 pontos, dois a mais que o Fortaleza, que está na oitava posição e vem de duas vitórias nas últimas duas rodadas. O Botafogo lidera a competição de maneira isolada, com 30 pontos, sete a frente do vice-líder Grêmio.

Flamengo e Fortaleza se enfrentam no Maracanã pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Local, data e horário

LOCAL: Rio de Janeiro, RJ.

ESTÁDIO: Maracanã.

DATA: 1 de julho de 2023.

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view)

Continua após a publicidade

Escalações das equipes

FLAMENGO - Matheus Cunha; Wesley França, Fabrício Bruno (David Luiz), Leo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De Arrascaeta (Victor Hugo) e Éverton Ribeiro; Éverton Cebolinha e Pedro (Gabigol). Técnico: Sampaoli.

FORTALEZA - Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Bruno Pacheco; Hércules (Calebe), Caio Alexandre, Yago Pikachu e Pochettino; Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Vojvoda.

Últimos resultados