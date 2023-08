Flamengo x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Grêmio decidem nesta quarta-feira quem vai à final da Copa do Brasil. O duelo acontece às 21h30 no Maracanã, no Rio. No jogo de ida, em Porto Alegre, vitória rubro-negra por 2 a 0. Com o resultado, a equipe carioca pode perder por até um gol de diferença. Um triunfo gremista por dois gols, levará a disputa para os pênaltis. Os comandados de Renato Gaúcho precisam ganhar por três gols de diferença pelo menos.

Em crise, o Flamengo vive péssimo momento e vem de três jogos sem vencer. Após brigas e trocas de socos entre o Pedro e o preparador físico e a mais recente entre Varela e Gerson, o clube enfrenta enorme turbulência. O Grêmio, por sua vez, encerrou sequência negativa no fim de semana ao bater o Fluminense.

FLAMENGO x GRÊMIO

DATA : 16/08/23 (quarta-feira)

: 16/08/23 (quarta-feira) HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Maracanã, no Rio.

Flamengo e Grêmio medem forças nesta quarta-feira no Rio. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo

SporTV

Amazon Prime Video

Premiere

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO - Matheus Cunha; Varela (Matheusinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico : Jorge Sampaoli.

- Matheus Cunha; Varela (Matheusinho), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Victor Hugo, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. : Jorge Sampaoli. GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Ferreira; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS