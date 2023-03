Flamengo x Independiente Del Valle: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 21h30 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro, para decidir a Recopa Sul-Americana. No primeiro jogo da final, que ocorreu no Equador, a equipe brasileira sofreu uma derrota por 1 a 0.

Jogando no Maracanã, o time comandado pelo português Vítor Pereira busca afastar as recentes derrotas para o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, e para o Al-Hilal, no Mundial de Clubes, e conquistar o primeiro título da temporada.

Já o time equatoriano deve administrar a vantagem construída em casa e sonhar em vingar 2019, quando perdeu a Recopa para o próprio Flamengo.

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X INDEPENDIENTE DEL VALLE

Flamengo x Independiente Del Valle terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e no Star+, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) no Rio de Janeiro.

Flamengo e Independiente Del Valle se enfrentam em partida válida pela final da Recopa Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Flamengo: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Independiente Del Valle: Ramírez, Fernández, Garcia, Shuncke, Carabajal e Caicedo; Pellerano, Faravelli, Sornoza e Alcívar; Díaz. Técnico: Martín Anselmi.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo é líder do Campeonato Carioca e vem de uma convincente vitória contra o rival Botafogo. Com direito a um gol antes dos 30 segundos do primeiro tempo, o time da Gávea poupou os titulares para a decisão. A insatisfação da torcida com as derrotas nas últimas finais, no entanto, é palpável e Vítor Pereira entra em campo pressionado.

Já o Independiente Del Valle vem de um triunfo no Campeonato Equatoriano, batendo o Mushuc Runa por 3 a 1. Além da vitória sobre o Flamengo em Quito, o time do técnico Martín Anselmi conquistou a Supercopa do Equador, superando o Aucas por 3 a 0 no começo de fevereiro.