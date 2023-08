Flamengo x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado, 26, às 18h30, pela 21ª rodada do Brasileirão no estádio do Maracanã. Em momentos diferentes na temporada, cariocas e gaúchos chegam para a partida com objetivos diferentes e precisando somar os três pontos no campeonato nacional.

Vivendo uma temporada instável, o Flamengo chega para a partida depois de se classificar para a final da Copa do Brasil e buscando se consolidar como perseguidor do líder Botafogo. Com 35 pontos, o time de Jorge Sampaoli é o terceiro colocado, dois pontos atrás do Palmeiras. O time chega para a partida após uma semana sem jogos e busca fazer valer o fator casa.

Já o Internacional entra em campo focado na partida da próxima terça-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Por conta disso, o time gaúcho deve ser completamente alternativo no Maracanã. A equipe não poderá contar com o goleiro Rochet e o técnico Eduardo Coudet, que estão suspensos. Keiller e Lucho González serão os substitutos.

Saiba onde assistir ao vivo Flamengo x Internacional pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

FLAMENGO X INTERNACIONAL

LOCAL: Rio.

ESTÁDIO: Estádio do Maracanã, no Rio.

DATA: 26/08/2023 (sábado).

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Erick Pulgar, Allan, Victor Hugo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Jorge Sampaoli. INTERNACIONAL: Keiller; Hugo Mallo, Igor Gomes, Nico Hernández, De Pena (Thauan Lara); Johnny (Gabriel); Matheus Dias, Bruno Henrique, Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Lucho González (Eduardo Coudet está suspenso).

ÚLTIMOS RESULTADOS