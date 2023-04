Flamengo x Ñublense: onde assistir, horário e escalação das equipes

Nesta quarta-feira, às 21h30, o Flamengo mede forças com o chileno Ñublense pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Maracanã. A partida marcará a estreia do técnico argentino Jorge Sampaoli no comando do time rubro-negro.

Na rodada de estreia da Libertadores, o Flamengo perdeu, de virada, para o equatoriano Aucas, por 2 a 1. Também no Grupo A, o Ñublense foi derrotado, em casa, pelo Racing de Avellaneda por 2 a 0.

FLAMENGO x ÑUBLENSE

DATA : 19/04/2023 (quarta-feira).

: 19/04/2023 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL : Estádio do Maracanã, no Rio.

: Estádio do Maracanã, no Rio. TORNEIO: Copa Libertadores - Fase de grupos (2ª rodada).

Flamengo e Ñublense medem forças nesta quarta no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (Todo o Brasil, exceto SP, PR, MS e PE)

ESPN

Star+

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Santos; Wesley (Varela), Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Éverton Ribeiro; Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol. Técnico : Jorge Sampaoli.

: Santos; Wesley (Varela), Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Éverton Ribeiro; Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol. : Jorge Sampaoli. ÑUBLENSE: Hernán Muñoz; Bernardo Cerezo, Rafael Caroca e Nicolás Salazar; Raimundo Rebolledo, Lorenzo Reyes, Juan Leiva e Giovanni Campusano; Bayron Oyarzo, Patricio Rubio e Álex Valdez. Técnico: Jaime Garcí­a.

ÚLTIMOS RESULTADOS