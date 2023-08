Flamengo x Olimpia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira, 3, a partir das 21h (horário de Brasília), pela primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores. Após uma primeira fase abaixo do esperado, o time carioca busca fazer valer o fator caso no jogo de ida do mata-mata. A transmissão da partida acontece na ESPN.

Apesar de estar embalado e sem perder nos úlitmos 10 jogos, o Flamengo chega para a partida com um clima mais pesado. A razão é a confusão envolvendo o soco do ex-preparador físico do clube no atacante Pedro. Por conta disso, o profissional foi desligado do clube e o jogador foi multado e afastado por um jogo. Olhando para o campo, o clube ainda tem uma dúvida na lateral-esquerda e pode ter o retorno de Ayrton Lucas.

Pelo lado do Olimpia, o momento é ruim. Depois de se classificar em primeiro com Diego Aguirre, a equipe seguiu mal no campeonato nacional e trocou o treinador. Agora com o ex-lateral Arce no comando, o time chega precisando mudar o clima e a meta é chegar para a partida de volta ainda vivo na competição.

Flamengo x Olimpia - Libertadores 2023 Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro.

ESTÁDIO: Estádio do Maracanã.

DATA: 03/08/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN+ (TV Fechada).

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Allan), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico : Jorge Sampaoli.

: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Allan), Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. : Jorge Sampaoli. OLIMPIA:Espinola, Silva, Romaña, Gamarra, Zabala, Cardozo, Gómez, Ortiz, Tito Torres, W. González (Facundo Bruera) e Fernández. Técnico: Arce.



ÚLTIMOS RESULTADOS: