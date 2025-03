Flamengo x Palmeiras na Libertadores Sub-20: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Flamengo e Palmeiras fazem neste domingo, 16, no Paraguai, às 20h, uma final brasileira inédita na Libertadores Sub-20, que vale não somente a taça internacional como também uma vaga na Copa Intercontinental - o Mundial, de 2025. O time rubro-negro é o atual campeão das duas competições e busca manter a hegemonia na base, mas enfrenta um embalado time alviverde, que ‘varreu’ a atual edição até aqui.

A equipe de Lucas Andrade venceu todos os jogos que disputou no campeonato e sem sequer levar gols, com direitos a goleadas de seis a zero sobre o Blooming-BOL, três a zero no Cerro Porteño-PAR - jogo em que o atacante Luighi foi alvo de ataques racistas, e outro três a zero sobre o Del Valle-EQU. O time de Cleber dos Santos também está invicto, mas empatou na última rodada da fase de grupos com o O’Higgins-CHI.

Flamengo e Palmeiras fazem a primeira decisão entre clubes do mesmo país na história da Libertadores Sub-20. Foto: Arte/Estadão

O ótimo retrospecto dos clubes, aliado a elencos de jogadores com passagens pelas seleções brasileiras de base, faz com que o duelo prometa ser equilibrado. A rivalidade interestadual também dá um toque especial ao confronto: os dois fizeram a final do Brasileirão Sub-20 de 2023, em que o Flamengo saiu vitorioso nos pênaltis. Essa será a primeira vez que dois adversários do mesmo país decidem o torneio.

FLAMENGO X PALMEIRAS: SAIBA TUDO SOBRE A FINAL DA LIBERTADORES SUB-20

Local : Assunção, Paraguai.

: Assunção, Paraguai. Estádio : Estádio Arsenio Erico.

: Estádio Arsenio Erico. Data : 16/03/2025.

: 16/03/2025. Horário: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR A FLAMENGO X PALMEIRAS AO VIVO:

SporTV 3 (TV fechada).

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO:

FLAMENGO - Lucas Furtado; Daniel Sales, Da Mata, Iago e Carbone; Rayan Lucas, João Alves e Guilherme; Pablo Lucio, Felipe Teresa e Shola. Técnico: Cleber dos Santos

ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS:

PALMEIRAS - Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho, Larson e Figueiredo; Erick Belé, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E PALMEIRAS NA LIBERTADORES SUB-20:

13/03 - Flamengo 1 x 0 Danubio (semifinais).

1 x 0 Danubio (semifinais). 13/03 - Belgrano 0 x 2 Palmeiras (semifinais).