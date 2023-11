Com um gol de Arrascaeta, o Flamengo derrotou o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, e entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. A equipe da Gávea assumiu a terceira colocação, com 60 pontos, atrás apenas do líder Palmeiras (62) e Botafogo (61). O time de Bragança Paulista permanece com 59 na quinta posição.