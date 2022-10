Flamengo x Santos: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O Santos teve sua boa sequência no Campeonato Brasileiro interrompida no último sábado ao perder, na Vila Belmiro, o clássico com o Corinthians. Para se reabilitar e manter o sonho de voltar a disputar a Copa Libertadores, a equipe alvinegra precisa de uma vitória no Maracanã, nesta terça-feira, às 21h45, diante do Flamengo.

Com foco total na final da Copa Libertadores, que acontece no sábado em Guayaquil contra o Athletico-PR, o Flamengo levará um time alternativo a campo em sua despedida do Rio antes da decisão do torneio continental. A equipe rubro-negra já está classificada para a Libertadores por causa do título da Copa do Brasil, conquistado na semana passada sobre o Corinthians.

Leia também Pelé comemora 82 anos e é homenageado por Santos, Flamengo, CBF e outras figuras do esporte

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Flamengo e Santos acontece nesta terça-feira, às 21h45, no Maracanã, no Rio.

Flamengo e Santos medem forças no Maracanã

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO - Santos; Matheuzinho, David Luiz, Pablo e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Marinho e Pedro. Técnico: Dorival Junior.

SANTOS - João Paulo; Madson, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho, Sánchez (Luan) e Ed Carlos; Ângelo e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

ARBITRAGEM

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistente 1: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

AVAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota mínima, por 1 a 0, para o Corinthians, na Vila Belmiro. Já o Flamengo ganhou do América-MG, por 2 a 1, em Belo Horizonte.

Continua após a publicidade