Flamengo x São Paulo: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

O São Paulo tem uma missão muito difícil nesta quarta-feira. A equipe de Rogério Ceni mede forças com o Flamengo, às 21h45, no Maracanã, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Para avançar à decisão, o conjunto tricolor precisa vencer por ao menos três gols de diferença. Se conseguir vencer por apenas dois, a decisão irá para os pênaltis.

Já o Flamengo tem situação mais tranquila. Mesmo assim, Dorival Junior levará time titular para a partida diante dos torcedores rubro-negros. Por causa da vantagem obtida no jogo de ida, no Morumbi, quando venceu por 3 a 1, o Flamengo pode perder por um gol de diferença para ir à final.

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira no Maracanã

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Flamengo e São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil, acontece nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere. O Estadão segue todos os detalhes em tempo real.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabriel. Técnico: Dorival Jr.

SÃO PAULO: Jandrei, Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Assistente 2: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

ÚLTIMOS RESULTADOS

As duas equipes empataram por 1 a 1 seus últimos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo ficou em igualdade, em casa, com o rival Corinthians, enquanto o Flamengo empatou com o Goiás, na Serrinha.

Continua após a publicidade