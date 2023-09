Flamengo x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Chegou a hora da decisão da Copa do Brasil de 2023! Flamengo e São Paulo entram em campo às 16h deste domingo, dia 17, no Maracanã, para o primeiro confronto da grande final. O rubro-negro, em um 2023 turbulento, busca seu quinto título da competição, enquanto o tricolor paulista vai atrás da conquista inédita. Não há critério do gol fora de casa, ou seja, se os times empatarem os dois jogos, a definição irá para os pênaltis, o mesmo vale em caso de vitória e saldo de gols. O segundo jogo está marcado para o dia 24, no Morumbi.

Flamengo x São Paulo: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

Jorge Sampaoli, que vive crise com o elenco do Flamengo, terá de lidar também com importantes desfalques: Arrascaeta e Luiz Araújo estão lesionados e não participam do duelo. Por conta disso, o argentino precisará da eficiência e criatividade do trio de ataque formado por Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, seu principal jogador nos últimos meses.

Pelo lado de Dorival Júnior, Arboleda, que era dúvida por uma fibrose na coxa, teve escalação confirmada. Na parte ofensiva, Lucas Moura, o grande reforço da janela de meio de ano, comanda o ataque junto a Calleri, Rodrigo Nestor e Wellington Rato. James Rodríguez, ainda ganhando condições de jogo, começa no banco.

Os dois clubes amargaram derrotas no meio da semana pelo Brasileirão. O Flamengo perdeu de 3 a 0 para o Athletico-PR jogando com o mando em Cariacica (ES), enquanto o São Paulo foi superado pelo Internacional, em Porto Alegre (RS), por 2 a 1. Eliminados das competições continentais e com poucas chances de título na liga nacional, a Copa do Brasil é vista por ambos como última esperança de levantar um troféu em 2023.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : Maracanã

: Maracanã DATA : 17/09/2023.

: 17/09/2023. HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta).

SporTV (TV fechada).

Premiere (Pay-per-view).

Amazon Prime (Streaming).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES

FLAMENGO : Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Gerson; Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Técnico : Jorge Sampaoli.

: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo e Gerson; Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. : Jorge Sampaoli. SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Lucas Moura, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS