Flamengo x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e São Paulo se encontram neste domingo, às 18h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Recuperado após sequência negativa, o time de Dorival Júnior encara um adversário em crise pela eliminação na Libertadores.

O técnico Jorge Sampaoli deve escalar a equipe principal para aumentar as chances de vitória e encerrar a turbulência. Já o comandante são-paulino vai poupar boa parte dos titulares de olho no clássico com o Corinthians pela Copa do Brasil. Lucas Moura e Alexandre Pato devem comandar o ataque titular, enquanto James Rodríguez fará sua estreia com alguns minutos em campo no segundo tempo.

FLAMENGO x SÃO PAULO

DATA : 13/08/23 (domingo).

: 13/08/23 (domingo). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Maracanã, no Rio.

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo no Rio. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLAMENGO : Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico : Jorge Sampaoli.

: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Ayrton Lucas); Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. : Jorge Sampaoli. SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Diego Costa, Allan Franco e Welington; Méndez, Alisson, Rodriguinho e Michel Araújo; Lucas Moura e Alexandre Pato. Técnico: Dorival Júnior.

ÚLTIMOS RESULTADOS