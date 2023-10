Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Flamengo recebe o Vasco neste domingo, na estreia de Tite como treinador do Flamengo dentro do Maracanã. O técnico ex-seleção brasileira comandou o time rubro-negro na partida diante do Cruzeiro, fora de casa, e viu sua equipe sair de campo com um resultado positivo: 2 a 0, com gols de Ayrton Lucas e Pedro.

O resultado levou o Flamengo à terceira colocação do Campeonato Brasileiro, dois pontos atrás do Red Bull Bragantino, segundo colocado. Tite já falou que, embora ainda seja possível sonhar com o título nacional, o objetivo principal dos cariocas no final da temporada é garantir a vaga direta para a Libertadores do ano que vem.

O Flamengo recebe o Vasco neste domingo pelo Campeonato Brasileiro Foto: Arte/Estadão

Já o Vasco também vem de vitória e espera mais um resultado positivo para ficar fora da zona de rebaixamento. O time cruz-maltino começou a rodada na 16ª colocação, com a mesma pontuação do Santos, mas à frente no saldo de gols. O técnico Ramon Diaz terá a volta de Paulinho e Medel, que foram desfalques na vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na última quarta-feira.

A fase do time de Vasco é boa. São três vitórias, um empate e apenas uma derrota nas últimas cinco partidas. Mas o retrospecto recente diante do Flamengo não é de animar. Apenas um triunfo nos últimos sete jogos, em partida válida pelo Campeonato Carioca desta temporada. A última vez que o Vasco superou o rival rubro-negro em jogos de Campeonato Brasileiro foi há oito anos, em setembro de 2015. Desde então são nove partidas, com cinco triunfos flamenguistas e quatro empates.

FLAMENGO X VASCO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 22/10 (domingo)

22/10 (domingo) HORÁRIO: 16h

16h LOCAL: Maracanã, Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X VASCO AO VIVO

Globo (exceto para Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo)

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FLAMENGO E VASCO

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique.

Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Pulgar e Gerson; Everton Ribeiro, Pedro e Bruno Henrique. VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet; Gabriel Pec e Vegetti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLAMENGO E VASCO

18/10 - Vasco 1x0 Fortaleza - Brasileirão

19/10 - Cruzeiro 0x2 Flamengo - Brasileirão