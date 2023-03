Flamengo x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo, 5, às 18h10 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro, pela penúltima rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo vem de xxx contra o Independiente Del Valle. Ambas as equipes estão na zona de classificação para as semifinais do torneio, com o time da Gávea liderando o campeonato e o Vasco em terceiro lugar.

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X VASCO

Flamengo x Vasco terá transmissão da Band, na TV aberta, e na BandSports, na TV por assinatura. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

Flamengo x Vasco Foto: Arte/ Estadão

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h10 (horário de Brasília) no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Continua após a publicidade

Flamengo: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

Vasco: Léo Jardim, Pumita Rodríguez, Miranda, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Alex Teixeira; Erick Marcus, Gabriel Pec e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo é líder do Campeonato Carioca e vem de uma convincente vitória contra o rival Botafogo. Com direito a um gol antes dos 30 segundos do primeiro tempo, o time da Gávea poupou os titulares para a decisão da Recopa Sul-Americana. Já o Vasco goleou o Boavista por 4 a 1 e voltou a zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.