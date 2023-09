Fluminense 1 x 0 Fortaleza: assista ao gol e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

Com uma destacada atuação do goleiro Fábio e com um gol marcado aos 46 minutos do segundo tempo por Diogo Barbosa, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.