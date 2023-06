Movimentando a 11ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Atlético-MG empataram, por 1 a 1, em partida disputada em Volta Readonda. Em noite de grande jogo do goleiro Fábio, os mineiros abriram o placar com Guga marcando contra e a equipe carioca empataou com um lindo chute de Samuel Xavier.