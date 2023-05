O Fluminense venceu o Cuiabá por 2 a 0 neste sábado, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Nino abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo e P.H. Ganso fechou a conta para o time carioca com um gol aos 56 minutos de partida. Acompanhe os melhores momentos do jogo: